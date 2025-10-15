長瀬有花、TVアニメ『野生のラスボスが現れた！』EDテーマ「ミギヒダリ」配信開始！
2次元と3次元の両軸で活動するマルチーアティスト長瀬有花が、初のアニメタイアップ曲「ミギヒダリ」を配信リリースした。
「ミギヒダリ」はシリーズ累計160万部突破の大人気憑依転生ダークファンタジーの映像化・TVアニメ『野生のラスボスが現れた！』（原作：炎頭、原作イラスト・キャラクターデザイン原案：YahaKo（アース・スターノベルアース・スターエンターテイメント刊）、コミカライズ：葉月翼）のEDテーマ。シンガソングライターであり、数々の著名アーティストに楽曲提供を行ってきたmeiyoが作詞・作曲を担当。思わず口ずさみたくなるフレーズと遊び心あふれる歌詞が特徴的な、オルタナティブポップチューンとなっている。
＜コメント＞
かねてよりお世話になっていたmeiyoさんの手がける楽曲で、人生初のアニソンの歌唱を担当します。とっても嬉しいです。
重厚なストーリーや激しいバトルも多い作品なので、この楽曲がみなさんや登場キャラクターたちにとっての力の抜きどころであり、ラジオ体操のような存在になれたならいいなーと思います。
LとRのイヤホンを装着して、ぜひお楽しみください！
（長瀬有花）
「野生のラスボスが現れた！」あらためて、アニメ化おめでとうございます。EDテーマ「ミギヒダリ」を作詞作曲させて頂きましたmeiyoです。
歌うは長瀬有花さん。僕がかつてインディーズで活動していた頃に一曲作らせて頂いたご縁もあり、歌っていただけることになりました。
そして監督のほりうちゆうやとは、実は高校の同級生。僕の人生初コピーバンドのメンバーでもあります。それぞれのフィールドで戦ってきた今、縁が縁を呼ぶような形で再会を果たし完成した「ミギヒダリ」という楽曲は、謎多き言葉遊びと独特な浮遊感サウンドを軸に、とあるキャラクターをモチーフに描いた楽曲です。どうぞお楽しみに。
（meiyo）
TVアニメ『野生のラスボスが現れた！』EDテーマ
長瀬有花
「ミギヒダリ」
作詞：meiyo作曲：meiyo編曲：下村亮介
配信中
配信リンクはこちら
https://nagaseyuka.lnk.to/migihidari
●作品情報
TVアニメ『野生のラスボスが現れた！』
TOKYOMX 毎週土曜22:30〜
ＢＳ朝日 毎週日曜23:00〜
関西テレビ 毎週日曜26:24〜
配信情報
ABEMA 毎週土曜日22:30〜
U-NEXT 毎週土曜日22:30〜
＜INTRODUCITON＞
『野生のラスボスが現れた！』は、原作：炎頭、原作イラスト・キャラクターデザイン原案：YahaKo（アース・スターノベルアース・スターエンターテイメント刊）、コミカライズ：葉月翼による、シリーズ累計160万部突破の大人気憑依転生ダークファンタジー。
ミズガルズ暦2800年、“黒翼の覇王”と人々から恐れられた「ルファス・マファール」は、「七英雄」と呼ばれる勇者たちとの最終決戦による激闘の末、その覇道に終焉を迎える。覇王の封印によって安寧の時代が訪れるかに思われたが･･･、力の均衡が崩れた事で、世界は魔神族の脅威にさらされるのであった。
それから200年後──、魔神族に対抗すべく人類は新たな勇者の召喚を試みる。しかしそこに現れたのは、長き封印から目覚めた覇王ルファスの姿だった！
【CAST】
ルファス・マファール：小清水亜美
ディーナ：薄井友里
アリエス：首藤志奈
リーブラ：東城日沙子
アイゴケロス：内田直哉
パルテノス：かないみか
ウィルゴ：大森こころ
アリオト：武内駿輔
メグレズ：前野智昭
メラク：平川大輔/
ベネトナシュ：明坂聡美
魔神王オルム：速水奨
マルス：入野自由
ユピテル：松岡禎丞
南十字瀬衣：堀江瞬
【STAFF】
原作：炎頭（アース・スターノベルアース・スターエンターテイメント刊）
原作イラスト・キャラクターデザイン原案：YahaKo
コミカライズ：葉月翼
監督：ほりうちゆうや
シリーズ構成：筆安一幸
キャラクターデザイン：海老澤舞子
サブキャラクターデザイン：小林
多加志・上野翔太
色彩設計：小日置知子
美術監督：安田ゆかり
撮影監督：寺本憲正
編集：小口理菜
音響監督：久保宗一郎
音響制作：東北新社
音楽：TECHNOBOYSPULCRAFTGREEN-FUND
アニメーション制作：ワオワールド
オープニング・テーマ：岸田教団&THE明星ロケッツ「レベルを上げて物理で殴る」
エンディング・テーマ：長瀬有花「ミギヒダリ」
＜長瀬有花プロフィール＞
活動の媒体によって形態・表現手法を使い分けるマルチアーティスト。
2024年にはUS、UKなど世界各国のRolling Stone誌が気鋭アーティストを選定するグローバル連動企画「Future of Music」日本代表の一人として選出。
自身のリリースの他、「ササクレクト」「Bearwear」「mekakushe」「DE DEMOUSE」などクリエイティブレーベルやバンドなどとのコラボレーションも精力的に実施し、ジャンルの枠を超えた評価を獲得している。
2025年、バンド形態によるコンセプトアルバム「Mofu Mohu」をリリース。
前作から大きく変わってインディーロックに接近した音像、清水正太郎(from kurayamisaka)による提供楽曲、自身の初作詞曲など様々な切り口からメディアでも話題に。
収録楽曲「hikari」はテレビ朝日「musicるTV」6月度EDテーマ、「ワンダフル・VHS」はテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」6月度エンディングテーマとなる。
同時に長瀬有花LIVE TOUR 2025″もふもふツアー”を開催。
東京・名古屋・福岡・仙台と全国4箇所のライブハウスを巡り各所大盛況にて終える。
作品とライブの両輪で存在感を磨き上げながら、長瀬有花はさらなる広がりを見せていくだろう。
関連リンク
長瀬有花オフィシャルサイト
https://riot-music.com/artist/yuka-nagase/
TVアニメ『野生のラスボスが現れた！』公式サイト
https://www.lastboss-anime.com