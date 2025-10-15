長瀬有花、TVアニメ『野生のラスボスが現れた！』EDテーマ「ミギヒダリ」配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2次元と3次元の両軸で活動するマルチーアティスト長瀬有花が、初のアニメタイアップ曲「ミギヒダリ」を配信リリースした。

「ミギヒダリ」はシリーズ累計160万部突破の大人気憑依転生ダークファンタジーの映像化・TVアニメ『野生のラスボスが現れた！』（原作：炎頭、原作イラスト・キャラクターデザイン原案：YahaKo（アース・スターノベルアース・スターエンターテイメント刊）、コミカライズ：葉月翼）のEDテーマ。シンガソングライターであり、数々の著名アーティストに楽曲提供を行ってきたmeiyoが作詞・作曲を担当。思わず口ずさみたくなるフレーズと遊び心あふれる歌詞が特徴的な、オルタナティブポップチューンとなっている。

＜コメント＞

かねてよりお世話になっていたmeiyoさんの手がける楽曲で、人生初のアニソンの歌唱を担当します。とっても嬉しいです。

重厚なストーリーや激しいバトルも多い作品なので、この楽曲がみなさんや登場キャラクターたちにとっての力の抜きどころであり、ラジオ体操のような存在になれたならいいなーと思います。

LとRのイヤホンを装着して、ぜひお楽しみください！

（長瀬有花）

「野生のラスボスが現れた！」あらためて、アニメ化おめでとうございます。EDテーマ「ミギヒダリ」を作詞作曲させて頂きましたmeiyoです。

歌うは長瀬有花さん。僕がかつてインディーズで活動していた頃に一曲作らせて頂いたご縁もあり、歌っていただけることになりました。

そして監督のほりうちゆうやとは、実は高校の同級生。僕の人生初コピーバンドのメンバーでもあります。それぞれのフィールドで戦ってきた今、縁が縁を呼ぶような形で再会を果たし完成した「ミギヒダリ」という楽曲は、謎多き言葉遊びと独特な浮遊感サウンドを軸に、とあるキャラクターをモチーフに描いた楽曲です。どうぞお楽しみに。

（meiyo）

●楽曲情報TVアニメ『野生のラスボスが現れた！』EDテーマ長瀬有花「ミギヒダリ」作詞：meiyo作曲：meiyo編曲：下村亮介配信中

配信リンクはこちら

https://nagaseyuka.lnk.to/migihidari

●作品情報

TVアニメ『野生のラスボスが現れた！』

TOKYOMX 毎週土曜22:30〜

ＢＳ朝日 毎週日曜23:00〜

関西テレビ 毎週日曜26:24〜

配信情報

ABEMA 毎週土曜日22:30〜

U-NEXT 毎週土曜日22:30〜

＜INTRODUCITON＞

『野生のラスボスが現れた！』は、原作：炎頭、原作イラスト・キャラクターデザイン原案：YahaKo（アース・スターノベルアース・スターエンターテイメント刊）、コミカライズ：葉月翼による、シリーズ累計160万部突破の大人気憑依転生ダークファンタジー。

ミズガルズ暦2800年、“黒翼の覇王”と人々から恐れられた「ルファス・マファール」は、「七英雄」と呼ばれる勇者たちとの最終決戦による激闘の末、その覇道に終焉を迎える。覇王の封印によって安寧の時代が訪れるかに思われたが･･･、力の均衡が崩れた事で、世界は魔神族の脅威にさらされるのであった。

それから200年後──、魔神族に対抗すべく人類は新たな勇者の召喚を試みる。しかしそこに現れたのは、長き封印から目覚めた覇王ルファスの姿だった！

＜長瀬有花プロフィール＞

活動の媒体によって形態・表現手法を使い分けるマルチアーティスト。

2024年にはUS、UKなど世界各国のRolling Stone誌が気鋭アーティストを選定するグローバル連動企画「Future of Music」日本代表の一人として選出。

自身のリリースの他、「ササクレクト」「Bearwear」「mekakushe」「DE DEMOUSE」などクリエイティブレーベルやバンドなどとのコラボレーションも精力的に実施し、ジャンルの枠を超えた評価を獲得している。

2025年、バンド形態によるコンセプトアルバム「Mofu Mohu」をリリース。

前作から大きく変わってインディーロックに接近した音像、清水正太郎(from kurayamisaka)による提供楽曲、自身の初作詞曲など様々な切り口からメディアでも話題に。

収録楽曲「hikari」はテレビ朝日「musicるTV」6月度EDテーマ、「ワンダフル・VHS」はテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」6月度エンディングテーマとなる。

同時に長瀬有花LIVE TOUR 2025″もふもふツアー”を開催。

東京・名古屋・福岡・仙台と全国4箇所のライブハウスを巡り各所大盛況にて終える。

作品とライブの両輪で存在感を磨き上げながら、長瀬有花はさらなる広がりを見せていくだろう。

