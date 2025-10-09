「史上最大の壊滅作戦」音の静かな電動バイク悪用“スマホひったくり犯”を上空から追跡…中国へ4万台密輸？ロンドン警視庁が犯罪組織46人逮捕

イギリス・ロンドンで電動バイクを使ったスマホひったくりが急増し、去年は約8万台が盗まれた。ロンドン警視庁が「史上最大の壊滅作戦」を実施し、実態解明を進めている。

走行音が静かな電動バイクを悪用

イギリス・ロンドンで警視庁が、車から引きずり下ろされるスマホひったくり犯逮捕の瞬間を公開した。映像は「史上最大の壊滅作戦」と称して決行された大規模な摘発の一部始終だ。

背景にあるのは、ロンドンで深刻な問題となっている犯罪の急増だ。

警察官：

止まれ！右に回って後ろを向け！

FNNロンドン支局・田中雄気記者：

今ロンドンで急増しているのが、スマホを狙った犯罪です。

街の防犯カメラが捉えた犯行の瞬間映像では、ひったくり犯は歩行者の背後から電動バイクで接近するや、相手のスマホを奪い猛スピードで逃走した。

同じく電動バイクに乗ったひったくり犯はバス停にいる女性にゆっくりと近づくと、女性の手からスマホを奪い走り去った。犯行に使われているのは、Eバイクと呼ばれる電動バイクだ。

FNNは4月、この問題について放送していた。

FNNロンドン支局・田中雄気記者：

こちらはEバイクと言って、日本でいう電動アシスト自転車のようなものですが、このように足でこがなくても前に進むことができます。かなりのスピードが出ます。

Eバイクが犯行に使われる理由は、電動ゆえの特性にあるとみられている。

FNNロンドン支局・田中雄気記者：

走行音がとても静かなため、気づかれずに人に近づくことができます。

ひったくりの被害に遭ったというサハルさんは、当時の状況をこう振り返る。

ひったくりの被害に遭ったサハルさん：

突然後ろから手が伸びてきて、すごい力で（スマホを）奪われました。

被害に遭ったのは、その1回だけではなかった。

ひったくりの被害に遭ったサハルさん：

実は、私3回も被害に遭っているんです。

取材班：

3回も？

ひったくりの被害に遭ったサハルさん：

そうよ！一度なら相手のせい、二度なら自分のせいって言いますよね。でもこれは単に私の不注意ではなく、町全体の問題だと思っています。

盗難スマホ4万台を中国に密輸か46人を逮捕

ロンドンでは、2024年1年間で約8万台のスマートフォンが盗難被害に遭った。

なぜロンドンで、これほどまでにスマホのひったくり事件が増えているのか。専門家はこう指摘する。

セキュリティー会社：

ロンドンは人口が非常に多く、観光客もたくさん訪れます。その中には、この問題の深刻さを知らない人もいます。警戒の意識が低いからです。

こうした事態の深刻化を受け、ロンドン警視庁は今回「史上最大の壊滅作戦」と称し、犯罪組織の壊滅に乗り出したのだ。

逃げるひったくり犯を上空から追跡。

容疑者を特定し、次々と逮捕に踏み切った。

車から引きずり下ろされ、容疑者が取り押さえられる。

警察官：

止まれ！後ろを向け！

こうして公開された映像には、携帯ショップに踏み込み、容疑者を取り押さえる場面も記録されていた。

ロンドン警視庁は今回の大規模作戦により、1年間に盗まれた携帯電話4万台を、中国に密輸した疑いがある犯罪組織を壊滅させ、46人を逮捕したと発表した。

今後、犯罪組織の実態解明を進める方針だ。

（「イット！」10月8日放送より）