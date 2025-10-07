スウェーデン王立科学アカデミーは７日、２０２５年のノーベル物理学賞を、米国の３人に授与すると発表した。

原子レベル以下の微小な世界を扱う「量子力学」での不思議な現象「トンネル効果」が、目で見える大きさの世界でも観測できることを実証し、次世代計算機「量子コンピューター」などの技術的な基礎を築いたことが評価された。

受賞するのはカリフォルニア大バークレー校のジョン・クラーク博士、エール大のミシェル・デボレ博士、カリフォルニア大サンタバーバラ校のジョン・マルティニス博士の３人。授賞理由は「電気回路における巨視的な量子力学的トンネル効果とエネルギーの量子化の発見」。今年は量子力学が誕生してから１００年で、節目の年での栄誉に輝いた。

量子力学の世界では、電子などの粒子が、本来なら通過できないエネルギーの「壁」を通り抜けるトンネル効果が起きる。３人は１９８０年代、電気を通さない絶縁体を超伝導体の間に挟んだ回路でも同効果が起きることを実証。量子力学の現象を、目に見える世界でも人為的に制御することが可能だと示した。

こうした量子の世界の特殊な振る舞いを応用した量子コンピューターでは、従来のコンピューターでは難しい高速計算ができるようになると期待されている。

８０年代にクラーク氏の下で研究した自然科学研究機構の高柳英明理事（７３）（低温物理学）は「量子物理学の応用につながる革新的な基礎研究の成果で、物理学の本質を突き止めた点が認められた」とたたえた。