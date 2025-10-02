大人が頼りたい「ヘアクリップ」→【3COINS】に値下げで売ってるーー！！

忙しい朝の時短ヘアにも、ちょっとしたお出かけコーデのアクセントにも活躍してくれる、ヘアクリップ。今【3COINS（スリーコインズ）】では、大人女性に似合う上品なデザインのクリップが、セール価格で登場中！ まとめ髪の仕上げに、プチプラで手軽に取り入れられるアイテムを使ってみて。

波打つラインにフェイクパールが映える

【3COINS】「パール付ウネウネメタルバンス」＜その他1（ピンクゴールド）＞ \165（税込・セール価格）

ピンクゴールドのクリップがゆるやかにカーブし、フェイクパールがアクセントになったデザイン。まとめ髪を一瞬で上品に仕上げてくれます。全体を後ろでまとめて挟むだけで完成するアレンジは、忙しい朝にもぴったり。艶感と華やかさが加わり、大人っぽいムードに仕上がります。

花モチーフで甘さを添えつつきちんと感のあるアップヘアに

【3COINS】「メタルフラワーバンス」\165（税込・セール価格）

フラワーシルエットのバンスクリップ。甘さはありながらも、光沢感が大人っぽさをキープしてくれます。髪を一つにまとめて高めの位置で挟むだけで、後ろ姿が華やかになりそう。オフィスにも休日コーデにも馴染みやすい印象です。

ニュアンスカラー × 立体感でこなれた後ろ姿を演出

【3COINS】「スクエアニュアンスバンス」\330（税込・セール価格）

程よく厚みのあるスクエア型が存在感を放つこちらのバンスクリップは、ニュアンスカラーが魅力。髪をホールドしつつ、抜け感もプラスできそうです。全体をまとめたスタイルはもちろん、あえて横に向けて留めてアクセントにするのもおすすめ。さりげなくおしゃれ感をプラスできる一品です。

つるんとした質感と柄のバランスが◎

【3COINS】「マーブルスクエアバンス」\330（税込・セール価格）

淡いミントカラーにマーブル柄をかけ合わせたバンスクリップは、秋冬の装いにも自然と溶け込む落ち着いた雰囲気が魅力。つるんとした素材感が、まとめ髪に抜け感を添えてくれます。後ろで一つにまとめてシンプルに挟むだけで、これからの季節にも映えるこなれた後ろ姿に仕上がりそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里