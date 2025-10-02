「#プレ花嫁」休井美郷、夫との“身長差”際立つウエディング2ショット披露 「お父さんと子どもみたいなサイズ感でかわいい」「お似合い過ぎます」反響続々
7月に結婚を発表したモデル・タレントの休井美郷（34）が1日、自身のインスタグラムを更新。「#前撮り #ウェディング #プレ花嫁」のハッシュタグを添え、“高身長”な夫とのウエディング2ショットをお披露目した。
【写真】「サイズ感」「かわいすぎるううううう」“身長差”が際立つ休井美郷と夫の2ショット
休井は2021年11月、『バチェラー・ジャパン』シーズン4に出演し話題に。その後、タレント・インフルエンサーとして活躍し、着ていたルームウェアや紹介する化粧品が“休井売れ”するなどの影響力を持つ。
今年の七夕に「私事で恐縮ではありますが、この度、2025年7月7日に入籍いたしました」とインスタで報告し、「『真実の愛』をやっと見つけることができました。これまでたくさんの方々に支えられ、皆様のおかげで今の私がいること、すべての出来事に感謝しています。本当にありがとうございます」などと感謝を記していた。
この日は「来年の式で予定しているものとはまた全く違う雰囲気で、@miki_shimano さんに撮ってもらいました」と前撮りを行ったことを明かし、夫婦ショットを中心に“ラブラブ”な雰囲気をまとった複数枚の写真をアップ。
休井はミニスカデザインの純白ドレスに黒のロングブーツを合わせたオリジナル感あふれる花嫁姿。一方、夫は黒っぽいジャケット＆パンツに白のトップスを合わせたカジュアルめの装いで決めている。
シチュエーションについては「レトロっぽくしたくて、昭和からある新橋のビルへ…」と紹介。身長153センチの休井が夫を見つめる全身ショットからは、夫が“高身長”であることがうかがい知れる。
ファンからは「かわいすぎるううううう」「素敵なウェディングフォト」「映画のワンシーンかと思った」「幸せな気持ちになりましたっ」とのコメントのほか、2人の“身長差”際立つショットには「サイズ感」「かわいすぎます（興奮）旦那様身長何センチで身長差どれくらいなんですか？」「お父さんと子どもみたいなサイズ感でかわいい」「お似合い過ぎます」との反響が寄せられている。
