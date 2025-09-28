秋冬限定♡ほっくり甘い「港町スイートポテトハーバー」発売

横浜を代表する銘菓「ハーバー」から、この秋冬だけの特別な味わい『港町スイートポテトハーバー』が新登場します。国産さつまいもを贅沢に使用し、ほっくりとした甘みをカステラ生地で包み込んだ新感覚スイーツ。電子レンジで温めれば、焼きたてのような香ばしさとしっとり食感が楽しめるのも魅力です。秋冬のティータイムにぴったりな、心まで温まる季節限定ハーバーをご紹介します♡

2025年10月1日（水）より登場する『港町スイートポテトハーバー』は、国産さつまいもダイスやペーストをたっぷり使った餡を、しっとりとしたカステラ生地で包み焼き上げた一品。

温めて食べれば、まるでスイートポテトのようなほっくり感と優しい甘みが広がります。季節感あふれる限定スイーツとして、ギフトにもおすすめです。

シュガーバターの木から秋冬限定♡新作キャラメルブリュレが登場

温めてさらに美味しい工夫

単品 価格：237円（税込）／5個入 価格：1,188円（税込）

個包装パッケージは電子レンジ対応。袋のまま500Wで約20秒温めるだけで、焼きたてのような香ばしさと生地のしっとり感を味わえます。

期間中は一部店舗で「あつあつのやきたて」も販売され、できたてならではの贅沢な美味しさを堪能できます♪試食配布も予定されているので、この機会にぜひチェックしてみて。

販売期間：2025年10月1日（水）～2026年1月14日（水）

展開店舗：ありあけ直営店／駅売店／百貨店／量販店／オンラインショップほか

特別販売：「やきたてハーバー 港町スイートポテト」（一部店舗限定）

試食実施期間：2025年10月1日（水）～10月30日（木）、直営店5店舗にて

秋冬のひとときを彩るハーバー

ありあけの『港町スイートポテトハーバー』は、秋冬だけのお楽しみ。国産さつまいもの豊かな風味と、温めて楽しむ新しい美味しさで、心も体もほっこり温めてくれます。

手土産や自分へのご褒美にもぴったりな限定スイーツ♡寒い季節をやさしく彩るこの特別なハーバーを、ぜひ一度味わってみませんか？