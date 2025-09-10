妻をだましている夫に「やるならもっとうまくやってほしい」と妻…一枚上手は妻か夫か!?【作者に聞く】
本作『完璧な夫 完璧な妻』には、本来の自分を隠し、秘密を抱えたまま相手をだまし合う夫と妻が登場する。ある日夫はシャツの袖に血をつけたまま帰宅する。妻が指摘すると「鼻血が出た」と夫。妻は一瞬考え込むも、それ以上は何も言わない。この2人、何かある…!?
第1話は夫サイドの視点でエピソードが描かれる。第1話後半で「妻は気づいていると思う」と夫は考える。妻が何も言ってこないので夫婦生活を続けているが「最悪妻を…」と考えている。
第2話は妻サイドで同じエピソードが描かれる。妻は夫の袖についた血を見て「まったく…やるならもっとうまくやってほしい」と不満を抱いている。そして「まさか妻に手を出すことはしないと思うけど…危なくなったらどんなに愛していても…」と考えている。
完璧な2人の夫婦生活、このあとどう展開していくのであろうか？読者からは「おもしろい!!」「うほーー！タマラナイ展開」「こーゆーのめっちゃ好きです！」という感想が飛び交う中、「一体何したんだ…怖」「似た者同士だった…」「ゾクゾクした…」「ガクガクブルブル…」という震え上がる声も。本作を描いたのは、『結婚しない同盟』を「アルファポリス」で連載していた漫画家・桜月(@k_sakurazuki)さんである。桜月さんに本作について話を聞いてみた。
――作品の紹介文に「仲良し夫婦の話」とありました。確かに「仲良し」ですが、お互いゾッとする秘密を持った夫婦ですね。この話を創ったきっかけについて教えてください。
スーツ姿で腕時計をしてハンドルを握る夫を見て、「スーツ姿がかっこいいキャラをつくりたい」と思ったのがきっかけでした。
――ご自身の旦那様がモデルだったんですね！
はい。夫をモデルにキャラクターをつくったので、夫婦モノにしてみようと思ってお話をつくりました。妻の方は当初普通にやさしい妻だったのですが、妻にも秘密があったほうがバランスがいいなと思った結果、似たもの夫婦になりました。
――本作のなかで「細かいところだけどここを見てほしい」といった点はありますか？
1話は夫視点、2話は妻視点…と2つの異なる視点から同じ物語を描いていますが、ページ数も合わせて裏表のようにしているんです！夫視点の1話だと3ページ目で着替えに行きます。妻視点の2話だと3ページ目はリビングでコーヒー淹れている、そしてどちらも4ページ目で2人でコーヒー飲むシーンに合流してます。同じお話の展開でも視点が違うことで楽しんでいただけたらと思います。
読者からは「夫も妻も何をしたの？ちょっとでもいいから知りたい…！」という声も届いていた。表面上はとても仲のよい幸せな夫婦生活を送っている2人。携帯電話を見られても問題ないと言い合うのだが…。お互い心の中でつぶやくのだ、「…このケータイは」と。この2人、どちらが一枚上手なのだろうか？そして彼らは裏で何をしているのか？読後のあなたの見解やいかに…!?
取材協力：桜月(@k_sakurazuki)
取材協力：桜月(@k_sakurazuki)
