2025年でコミック誕生75周年を迎える「PEANUTS(ピーナッツ)」。この記念すべき年に、ファミリーマートでは「ファミマの特別コレクション」と題して、各年代のスヌーピーたちが大集合する豪華なキャンペーンを2025年9月9日(火)からスタートさせる。

歴代のスヌーピーが大集合！ファミマ限定グッズ＆スイーツをチェック


50年代のクラシックなタッチから、2000年まで描き続けられた最後のコミックまで、時代ごとに変化してきたスヌーピーの表情や仲間たちの姿を楽しめるのは、今回のファミマコラボだけ。ここでは、スヌーピーの好物をモチーフにしたドーナツなどのオリジナル商品5種や、各年代のデザインが楽しめる限定グッズ、さらにBRUNOホットプレートが当たる豪華キャンペーンまで、盛りだくさんの内容を詳しく紹介しよう。

■スヌーピーの大好物がスイーツに変身！オリジナル商品5種

今回のコラボで特に注目したいのが、スヌーピーや仲間たちをモチーフにしたオリジナルのスイーツやドリンクたち。どれも思わず「かわいい！」と声が出てしまいそうなラインナップだ。

「スヌーピー チョコケーキドーナツ」(168円)

・発売日：2025年9月9日(火)

・販売地域：全国

・使用デザイン：70年代・90年代

スヌーピーの大好物ドーナツがモチーフ。チョコを練り込んだケーキドーナツにコーティングチョコとバター風味クランチをトッピング。

「スヌーピー チョコケーキドーナツ」(168円)


「スヌーピー クッキー＆クリームサンド」(398円)

・発売日：2025年9月9日(火)

・販売地域：全国

・使用デザイン：80年代・90年代

白黒のビーグル犬スヌーピーのカラーを表現！クッキー＆クリームのざくざく食感が楽しいサンドイッチ

「スヌーピー クッキー＆クリームサンド」(398円)


「ルーシーのレモネード」(198円)

・発売日：2025年9月9日(火)

・販売地域：全国

・使用デザイン：90年代

ルーシーがデザインされた爽やかドリンク。レモンの甘酸っぱさにはちみつが加わった絶妙な味わい。

「ルーシーのレモネード」(198円)


「チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ」(178円)

・発売日：2025年9月9日(火)

・販売地域：全国(北海道、沖縄県、TOMONYを除く)

・使用デザイン：60年代・90年代

チャーリー・ブラウンの黄色いジグザグ模様の洋服をイメージ！チョコチップ入りバナナ風味クリームをふんわり生地で包んだロールケーキ。

「チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ」(178円)


「スヌーピーマグ＆白桃ゼリー」(930円)

・発売日：2025年9月16日(火)

・販売地域：全国

・使用デザイン：PEANUTSコミック誕生75周年特別デザイン

白桃味のゼリーとマグカップの豪華セット。マグカップは各年代のスヌーピーが楽しめるPEANUTSコミック誕生75周年デザイン(全2種)。

「スヌーピーマグ＆白桃ゼリー」(930円)


■対象商品を買うだけで限定グッズがもらえちゃう！

対象のお菓子を2個買うごとに、ファミマ限定のオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも同時開催される。

第1弾(2025年9月16日(火)10時〜)は「A4クリアファイル」全6種。表面には1950年代から2000年までの各年代アートが使われ、裏面にはその時代の名言がデザインされている。スヌーピー75年の歴史を手元で感じられる、ファン必見のアイテムだ。

「A4クリアファイル」


第2弾(2025年9月23日(祝)10時〜)は「台紙付きダイカットステッカー」全5種が登場。50年間の各年代アートを使ったスペシャルなステッカーで、なんとスヌーピーの小屋の台紙を組み立てて飾ることもできちゃう。

「台紙付きダイカットステッカー」


■スタンプを集めて豪華賞品をゲット！2つのコースで240名にチャンス

ファミペイ」アプリを使ったスタンプキャンペーンも見逃せない。オリジナル商品コースとお菓子コースの2つが用意されていて、合計240名に素敵な賞品が当たるチャンスがある。

■オリジナル商品コース

期間中、「ファミペイ」を提示して、オリジナル商品を買うと1品につきスタンプが1個たまる仕組み。スタンプ2個コースでは「ファミマポイント500円相当」が100名に。でも狙いたいのはスタンプ8個コースの「オリジナル75周年お料理セット」(10名)。こちらは、スヌーピーと仲間たちの形をしたパンケーキが焼ける大人気BRUNOのホットプレートに、PEANUTSコミック誕生75周年のオリジナルプレートがセットになった超レアアイテムとなる。朝食やおやつタイムが楽しくなること間違いなし！

【実施期間】

キャンペーン期間：2025年9月9日(火)〜10月6日(月)まで

・応募期間：2025年9月9日(火)〜10月10日(金)まで

「オリジナル75周年お料理セット」


オリジナル商品コースはこちらの販促物がついた商品が対象


■お菓子コース

対象のお菓子購入でもスタンプがたまる。スタンプ2個で「ファミマポイント500円分」(100名)、スタンプ4個で「オリジナル75周年おでかけセット」(30名)が当たる。おでかけセットは、75周年デザインをあしらった特別なポーチとトートバッグのセット。普段のおでかけがもっと楽しくなりそう。

【実施期間】

キャンペーン期間：2025年9月16日(火)〜10月6日(月)まで

・応募期間：2025年9月16日(火)〜10月10日(金)まで

「オリジナル75周年おでかけセット」


お菓子コースはこちらの販促物がついた商品が対象


■ファミマ限定！毎日使いたくなるオリジナルグッズが勢ぞろい

2025年9月12日(金)より、ファミリーマートでしか手に入らない特別なスヌーピーグッズが続々登場。どれも実用的でかわいいアイテムばかり。販売展開店舗情報は2025年9月8日(月)17時頃に特設ページで公開予定なのでチェックしておこう。

「SNOOPY JOE COOL めっちゃ整う! オールインショルダーバッグ BOOK」(2970円)

・発売日：2025年9月12日(金)

・販売店舗：全国約7700店舗

全7ポケット・3層構造でお財布機能付き！整理整頓が苦手でも“めっちゃ整う”優れもの。

「SNOOPY JOE COOL めっちゃ整う! オールインショルダーバッグ BOOK」(2970円)


「SNOOPY ふわふわBIGポーチ＆すやすや前髪クリップ 2個セット BOOK」(3025円)

・発売日：2025年9月12日(金)

・販売店舗：全国約7700店舗

スヌーピーとウッドストックの食事シーンがプリントされたBIGポーチと、すやすや眠るデザインの前髪クリップ2個付きの豪華3点セット

「SNOOPY ふわふわBIGポーチ&すやすや前髪クリップ 2個セット BOOK」(3025円)


「SNOOPY CUP COFFEE TUMBLER BOOK A DELICIOUS TREAT」(3102円)

・発売日：2025年9月12日(金)

・販売店舗：全国約7700店舗

真空断熱構造でおいしい温度が長持ち。結露しないからデスクワークにぴったり。

「SNOOPY CUP COFFEE TUMBLER BOOK A DELICIOUS TREAT」(3102円)


「スヌーピー レジ袋エコバッグ」(1980円)

・発売日：2025年9月18日(木)

・販売店舗：全国約7000店舗

コンパクトに畳めるレジ袋風デザイン。サブバッグとしても大活躍。

「スヌーピー レジ袋エコバッグ」(1980円)


「スヌーピー マスコットチャーム」(1760円)

・発売日：2025年9月18日(木)

・販売店舗：全国約5000店舗

ふわもこお顔型デザインにアクリルパーツ付き。バッグやポーチに付けてかわいくアレンジ。

「スヌーピー マスコットチャーム」(1760円)


■ファミマプリントでスヌーピーのシールが作れる！

店内のマルチコピー機「ファミマプリント」では、75周年アートや各年代のイラストを使った「限定シール」(L判300円〜)も販売。スヌーピーの兄弟たち(オラフ・スパイク・アンディ)のシールや、フィルム風シールなど全16種類から選べるので、お気に入りを見つけてみて。販売期間は2025年9月9日(火)10時から10月30日(木)23時59分まで。

「スヌーピー 75thシール(全2種)」(L判：300円/2L判：500円)


「スヌーピー シブリングス シール(全4種)」(L判：300円)


「スヌーピー フィルム シール(全10種)」(L判：300円)


■町田市限定！スヌーピーがフードドライブを応援

東京・町田市のスヌーピーミュージアム周辺のファミリーマート5店舗では、スヌーピーデザインの「ファミマフードドライブ寄付受付BOX」が期間限定で設置される。

東京都町田市に「ファミマフードドライブ寄付受付BOX」を期間限定で設置


フードドライブとは、家庭で余っている食品を店舗に持ち寄り、地域の福祉団体や施設、フードバンクなどに寄付する活動のこと。食品ロス削減と地域の食支援を同時に実現できる取り組みだ。

全国の設置店舗で食品を寄付してアンケートに答えると、先着1000名にスヌーピーのオリジナル壁紙がもらえるキャンペーンも実施。かわいいだけじゃない、地域貢献もできる素敵な企画になっている。

食品寄付をしてアンケートに回答した先着1000名にオリジナル壁紙をプレゼント


ファミリーマートのオリジナル商品を味わって、限定グッズを集めて、スタンプキャンペーンにも挑戦して、PEANUTS75周年を一緒にお祝いしよう。

