ファミマにスヌーピーの限定スイーツが登場！75周年グッズやBRUNOが当たるキャンペーンも
2025年でコミック誕生75周年を迎える「PEANUTS(ピーナッツ)」。この記念すべき年に、ファミリーマートでは「ファミマの特別コレクション」と題して、各年代のスヌーピーたちが大集合する豪華なキャンペーンを2025年9月9日(火)からスタートさせる。
【写真】ファミマとPEANUTSのコラボ商品を見る
50年代のクラシックなタッチから、2000年まで描き続けられた最後のコミックまで、時代ごとに変化してきたスヌーピーの表情や仲間たちの姿を楽しめるのは、今回のファミマコラボだけ。ここでは、スヌーピーの好物をモチーフにしたドーナツなどのオリジナル商品5種や、各年代のデザインが楽しめる限定グッズ、さらにBRUNOホットプレートが当たる豪華キャンペーンまで、盛りだくさんの内容を詳しく紹介しよう。
■スヌーピーの大好物がスイーツに変身！オリジナル商品5種
今回のコラボで特に注目したいのが、スヌーピーや仲間たちをモチーフにしたオリジナルのスイーツやドリンクたち。どれも思わず「かわいい！」と声が出てしまいそうなラインナップだ。
「スヌーピー チョコケーキドーナツ」(168円)
・発売日：2025年9月9日(火)
・販売地域：全国
・使用デザイン：70年代・90年代
スヌーピーの大好物ドーナツがモチーフ。チョコを練り込んだケーキドーナツにコーティングチョコとバター風味クランチをトッピング。
「スヌーピー クッキー＆クリームサンド」(398円)
・発売日：2025年9月9日(火)
・販売地域：全国
・使用デザイン：80年代・90年代
白黒のビーグル犬スヌーピーのカラーを表現！クッキー＆クリームのざくざく食感が楽しいサンドイッチ。
「ルーシーのレモネード」(198円)
・発売日：2025年9月9日(火)
・販売地域：全国
・使用デザイン：90年代
ルーシーがデザインされた爽やかドリンク。レモンの甘酸っぱさにはちみつが加わった絶妙な味わい。
「チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ」(178円)
・発売日：2025年9月9日(火)
・販売地域：全国(北海道、沖縄県、TOMONYを除く)
・使用デザイン：60年代・90年代
チャーリー・ブラウンの黄色いジグザグ模様の洋服をイメージ！チョコチップ入りバナナ風味クリームをふんわり生地で包んだロールケーキ。
「スヌーピーマグ＆白桃ゼリー」(930円)
・発売日：2025年9月16日(火)
・販売地域：全国
・使用デザイン：PEANUTSコミック誕生75周年特別デザイン
白桃味のゼリーとマグカップの豪華セット。マグカップは各年代のスヌーピーが楽しめるPEANUTSコミック誕生75周年デザイン(全2種)。
■対象商品を買うだけで限定グッズがもらえちゃう！
対象のお菓子を2個買うごとに、ファミマ限定のオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも同時開催される。
第1弾(2025年9月16日(火)10時〜)は「A4クリアファイル」全6種。表面には1950年代から2000年までの各年代アートが使われ、裏面にはその時代の名言がデザインされている。スヌーピー75年の歴史を手元で感じられる、ファン必見のアイテムだ。
第2弾(2025年9月23日(祝)10時〜)は「台紙付きダイカットステッカー」全5種が登場。50年間の各年代アートを使ったスペシャルなステッカーで、なんとスヌーピーの小屋の台紙を組み立てて飾ることもできちゃう。
■スタンプを集めて豪華賞品をゲット！2つのコースで240名にチャンス
「ファミペイ」アプリを使ったスタンプキャンペーンも見逃せない。オリジナル商品コースとお菓子コースの2つが用意されていて、合計240名に素敵な賞品が当たるチャンスがある。
■オリジナル商品コース
期間中、「ファミペイ」を提示して、オリジナル商品を買うと1品につきスタンプが1個たまる仕組み。スタンプ2個コースでは「ファミマポイント500円相当」が100名に。でも狙いたいのはスタンプ8個コースの「オリジナル75周年お料理セット」(10名)。こちらは、スヌーピーと仲間たちの形をしたパンケーキが焼ける大人気BRUNOのホットプレートに、PEANUTSコミック誕生75周年のオリジナルプレートがセットになった超レアアイテムとなる。朝食やおやつタイムが楽しくなること間違いなし！
【実施期間】
・キャンペーン期間：2025年9月9日(火)〜10月6日(月)まで
・応募期間：2025年9月9日(火)〜10月10日(金)まで
■お菓子コース
対象のお菓子購入でもスタンプがたまる。スタンプ2個で「ファミマポイント500円分」(100名)、スタンプ4個で「オリジナル75周年おでかけセット」(30名)が当たる。おでかけセットは、75周年デザインをあしらった特別なポーチとトートバッグのセット。普段のおでかけがもっと楽しくなりそう。
【実施期間】
・キャンペーン期間：2025年9月16日(火)〜10月6日(月)まで
・応募期間：2025年9月16日(火)〜10月10日(金)まで
■ファミマ限定！毎日使いたくなるオリジナルグッズが勢ぞろい
2025年9月12日(金)より、ファミリーマートでしか手に入らない特別なスヌーピーグッズが続々登場。どれも実用的でかわいいアイテムばかり。販売展開店舗情報は2025年9月8日(月)17時頃に特設ページで公開予定なのでチェックしておこう。
「SNOOPY JOE COOL めっちゃ整う! オールインショルダーバッグ BOOK」(2970円)
・発売日：2025年9月12日(金)
・販売店舗：全国約7700店舗
全7ポケット・3層構造でお財布機能付き！整理整頓が苦手でも“めっちゃ整う”優れもの。
「SNOOPY ふわふわBIGポーチ＆すやすや前髪クリップ 2個セット BOOK」(3025円)
・発売日：2025年9月12日(金)
・販売店舗：全国約7700店舗
スヌーピーとウッドストックの食事シーンがプリントされたBIGポーチと、すやすや眠るデザインの前髪クリップ2個付きの豪華3点セット
「SNOOPY CUP COFFEE TUMBLER BOOK A DELICIOUS TREAT」(3102円)
・発売日：2025年9月12日(金)
・販売店舗：全国約7700店舗
真空断熱構造でおいしい温度が長持ち。結露しないからデスクワークにぴったり。
「スヌーピー レジ袋風エコバッグ」(1980円)
・発売日：2025年9月18日(木)
・販売店舗：全国約7000店舗
コンパクトに畳めるレジ袋風デザイン。サブバッグとしても大活躍。
「スヌーピー マスコットチャーム」(1760円)
・発売日：2025年9月18日(木)
・販売店舗：全国約5000店舗
ふわもこお顔型デザインにアクリルパーツ付き。バッグやポーチに付けてかわいくアレンジ。
■ファミマプリントでスヌーピーのシールが作れる！
店内のマルチコピー機「ファミマプリント」では、75周年アートや各年代のイラストを使った「限定シール」(L判300円〜)も販売。スヌーピーの兄弟たち(オラフ・スパイク・アンディ)のシールや、フィルム風シールなど全16種類から選べるので、お気に入りを見つけてみて。販売期間は2025年9月9日(火)10時から10月30日(木)23時59分まで。
■町田市限定！スヌーピーがフードドライブを応援
東京・町田市のスヌーピーミュージアム周辺のファミリーマート5店舗では、スヌーピーデザインの「ファミマフードドライブ寄付受付BOX」が期間限定で設置される。
フードドライブとは、家庭で余っている食品を店舗に持ち寄り、地域の福祉団体や施設、フードバンクなどに寄付する活動のこと。食品ロス削減と地域の食支援を同時に実現できる取り組みだ。
全国の設置店舗で食品を寄付してアンケートに答えると、先着1000名にスヌーピーのオリジナル壁紙がもらえるキャンペーンも実施。かわいいだけじゃない、地域貢献もできる素敵な企画になっている。
ファミリーマートのオリジナル商品を味わって、限定グッズを集めて、スタンプキャンペーンにも挑戦して、PEANUTS75周年を一緒にお祝いしよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
