東ブクロ、NTRデート企画に参戦 人気芸人の妻に「俺は候補じゃないですか？」
安田大サーカス・クロちゃんとコロコロチキチキペッパーズ・ナダルがMCを務めるテレビ朝日系バラエティー『クロナダル』（毎週火曜 深1：58〜※関東ローカル）。2日放送回では、レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈が登場し、「NTRデート」企画を行う。
【写真】「不倫ってあかんらしい」と言いつつも…東ブクロが暴走
結婚20年を迎え、芸能界屈指の“おしどり夫婦”として知られるHGと住谷。今回のNTRデートでは住谷が長い結婚生活の中で普段言えない夫への本音をイケメンとのデートを通してぶっちゃける。そんな妻の衝撃のNTRデートにHGも大絶叫する。
さらにこのデート企画にはさらば青春の光・東ブクロが参戦。「僕が言うのもなんですけど不倫ってダメらしいですよ」と語りつつ、住谷を前に「めっちゃ軽そ〜」「俺は候補じゃないですか？」とまさかの交際相手に立候補。スタジオで見守るHGは「なぜ薄れてきたデジタルタトゥーを自ら濃くする？」と困惑し、波乱の展開となる。
【写真】「不倫ってあかんらしい」と言いつつも…東ブクロが暴走
結婚20年を迎え、芸能界屈指の“おしどり夫婦”として知られるHGと住谷。今回のNTRデートでは住谷が長い結婚生活の中で普段言えない夫への本音をイケメンとのデートを通してぶっちゃける。そんな妻の衝撃のNTRデートにHGも大絶叫する。
さらにこのデート企画にはさらば青春の光・東ブクロが参戦。「僕が言うのもなんですけど不倫ってダメらしいですよ」と語りつつ、住谷を前に「めっちゃ軽そ〜」「俺は候補じゃないですか？」とまさかの交際相手に立候補。スタジオで見守るHGは「なぜ薄れてきたデジタルタトゥーを自ら濃くする？」と困惑し、波乱の展開となる。