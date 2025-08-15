¡Ú¤¢Á³¡Û¡Ö·Ù»¡¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¡ª40Ëü±ßÊ§¤¦¡×¥³¥«¥¤¥ó»ÈÍÑ¤·´í¸±±¿Å¾¤«¡Ä¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ÎÃË(26)ÂáÊá¡¡¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ò½³¤ë¤Ê¤É°Û¾ï¹ÔÆ°¤â¡¡Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è
Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Ç7·î¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤ÇÀµ¾ï¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÎÃË¤Î¼Ö¤¬¼Ø¹Ô¤·¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÄÉÆÍ¡Ä±¿Å¾¼ê¤Ï¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡Ö·Ù»¡¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¡ª40Ëü±ßÊ§¤¦¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±Ç¢¸¡ºº¤Ç¥³¥«¥¤¥ó¤ÎÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢¶ÛµÞÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¸Ù¤°¤è¤¦¤Ë¼Ø¹Ô±¿Å¾¡Ä¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¼Ö¤ØÄÉÆÍ
Åìµþ¡¦³ëÀ¾½ð¤Ç14Æü¸áÁ°7»þÈ¾º¢¡¢¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤ÏÌÜÀþ¤òÍî¤È¤··Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤àÃË¡£
´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¶â»ÒÃÒ¸÷ÍÆµ¿¼Ô(26) ¡¢¿¦¶È¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤À¡£
2025Ç¯7·î¡¢¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Ç¥³¥«¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¸Ù¤°¤è¤¦¤Ë¼Ø¹Ô¤·¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤Ë¡¢¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö¸ÎÄ¾¸å¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤Ë¡Ö·Ù»¡¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¡ª¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î½ý¤Ê¤é40Ëü±ßÊ§¤¦¤«¤é¡¢¤³¤Î¾ì¤ÇºÑ¤Þ¤»¤è¤¦¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÇ¢¸¡ºº¤Ç¥³¥«¥¤¥ó¤ÎÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢¶ÛµÞÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹Á°¤Ë¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ò½³¤ë¤Ê¤É°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤ë
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ±¿Å¾¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹Á°¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÆÍÁ³¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ò½³¤ë¤Ê¤É¡¢ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥«¥¤¥ó»ÈÍÑ¸å¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê´í¸±±¿Å¾Ã×½ýºá¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥±¡¼¥¹¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×8·î14ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë