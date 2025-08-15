【ホラー】不気味な妖怪「灰入道」がもたらす表と裏…小学生たちの冒険のゾッとする結末【作者に聞く】
30度超えの日が多く、厳しい暑さが続きそうな今年の夏。ウォーカープラスでは、ゾッと震えるようなホラーから、暑さを忘れさせる怪談など、夏の季節に読みたい漫画を特集する。今回は、大家( @ksyjkysk)さんの創作漫画『僕らの夏と灰』を紹介したい。
■真実がわかってから読むと見え方が変わる子どもたちの冒険
不慣れな森で、5人とも崖から落ちるといったトラブルに見舞われたこともあり、カズはこれをあくまでゲームだと捉えていた。しかし、恭介は真面目な顔で「大人になるための儀式」だとたしなめる。そんな5人はある夜、捕まった子どもが神隠しにあうという不気味な存在「灰入道」を目撃する。
危険を感じる中、恭介は灰入道を倒すことを提案。その真意を知ったカズたちは、力を合わせて灰入道に挑むが――、というストーリー。
子どもたちによる一夏の冒険譚のようだが、作者の大家さんが「この話は最初から消防団に発見されるまでカズの妄想です」と解説するように、その認識が揺さぶられるどんでん返しの結末と、遡って森の中で実際にカズは「何をした」のかを考えると恐ろしい真相が見えてくる作品。森の中で過ごした時間の中に多くの伏線が散りばめられている。
大家さんはオリジナル作品のほか、“著作権フリーの怪談”をツイキャス上で語る怪談ラジオ「禍話」を原作にしたホラー作品も描く。「『学校の怪談』のようなオカルトと子どもが登場する作品が好き」と語る大家さんは、夏に開催されたコミティアに向け、夏を題材にした作品として本作を描いたという。
終盤、森の中でカズの腕を「灰入道」が掴むが、次のコマではヘッドライトをつけた捜索隊員の姿に変わっている。「灰入道はカズの妄想を具現化して、あたかもみんな生きているように見せていました」と、本作の仕掛けの一端を明かす。その「灰入道」はシンプルに怖く表現できるように、真っ暗な自然の中で異質感が出るよう心掛けてデザインしたそう。
灰入道という妖怪のもたらす恐怖、そして残酷な現実の恐ろしさが重なりあった一作だ。
取材協力：大家(@ksyjkysk)
