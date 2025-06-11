¤³¤ì¤ÏÄË¤¤¡ÄÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡ÈÃÝÅá¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡É¤¬´éÌÌÄ¾·â¤ÇÌåÀä¡Ä¡Ö¥Ð¥Á¡¼¥ó¡ª¡×ÌÄ¤ê¶Á¤¯¾×·â²»¤Ë²ñ¾ìÁûÁ³
¡ÚWWE¡ÛSMACK DOWN¡Ê6·î6Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ù¡¼¥«¡¼¥º¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö²»¤¬ÄË¤¤¡×´éÌÌ¤ØÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡ÈÃÝÅá¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡É
¡¡À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡ÈÃÝÅá¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡É¤òÈäÏª¡£¡Ö¥Ð¥Á¡¼¥ó¡ª¡×¤ÈÌÄ¤ê¶Á¤¯¾×·â²»¤Ë²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥í¥ó¥É¥óÀ¸¤Þ¤ìÆüËÜ°é¤Á¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤À¡£2017Ç¯¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢ºòÇ¯9·î¤ËWWE¤ÎÂè3ÀªÎÏ¡ÖNXT¡×¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤ÏNXT½÷»Ò²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5·î17Æü¤Ë¤Ï¡ÖSMACK DOWN¡×¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«Ìó8¥«·î¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÄ¶¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥å¥ê¥¢¤ÏÆüËÜ»þ´Ö6·î7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSMACK DOWN¡×¤ËÅÐ¾ì¡£WWE½÷»ÒUS²¦¼Ô¤Î¥¼¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Ù¥¬¤È¥Ñ¥¤¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¡¼¥ô¥§¥ó¤¬¥Î¡¼DQÀï¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹Ãæ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÈÈþ¤·¤¶¸µ¤¡É¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÈ×¡¢¥¼¥ê¡¼¥Ê¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼ºÇ¾åÃÊ¤Ë¤¤¤¿¥Ñ¥¤¥Ñ¡¼¤òÃ´¤¤¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ëÁò¤Ë¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¤â¡¢¥Ñ¥¤¥Ñ¡¼¤â¥í¡¼¥×¤òÄÏ¤ó¤ÇÂÑ¤¨Î¿¤°¡£¤¹¤ë¤ÈÃÝÅá¤ò»ý¤Ã¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤¬ÆÍÁ³¸½¤ì¡¢¥Ñ¥¤¥Ñ¡¼¤Î´éÌÌ¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¥Ñ¥¤¥Ñ¡¼¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¥¼¥ê¡¼¥Ê¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¡Ö¤ªÁ°¤ÎÅ¨¤Ï»ä¤À¤±¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë½÷»ÒUS²¦ºÂ¤ÎÃ¥¼è¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÃÝÅá¤Î¾×·âÅª²»¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤âÁûÁ³¤ÎÍÍ»Ò¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö´éÌÌ¤Ï´í¤Ê¤¤¤«¤â¡×¡ÖµÞ¤Ë¸½¤ì¤Æ²¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö²¿¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¥Ñ¥¤¥Ñ¡¼¤¬ÉÔØâ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØSMACK DOWN¡Ù¡Ë