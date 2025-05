リーバイス(Levi’s®)は、sacaiと コラボレーション し、リーバイスのアイコニックなシルエットを、sacai らしいハイブリッドの美学を組み込んだデザインで再構築したコレクションを発売します。このコレクションは、sacai のデザイナー兼 クリエイティブ ・ディレクターである阿部千登勢の独創的なアプローチを取り⼊れながら、Levi's®のデニムにおける クラフト マンシップの継承を称えています。

Courtesy of Levi's®ウィメンズでは 3型が登場。Levi's® x sacai Denim Jacket は、フロントを Levi's® Type Il と Type Ill のデザインで融合させ、バックは Type I にイン スパイ アされたクラシックなシンチを採⽤した⼀着。インディゴとブルーの 2 ⾊展開のこのジャケットは、ボクシーでややAラインのシルエットを誇り、そのフォルムを⽀えるパイピングや襟の補強に使われるガゼットなど、細部までこだわったディテールが施されています。Courtesy of Levi's®Levi's® x sacai Denim x Matelasse Twill Jacket は、sacai 独⾃のマテラッセツイルを使⽤し、内側にはジャケットのディテールが施されています。Courtesy of Levi's®Levi's® x sacai Jumpsuit は、ビブスタイルのトップにキャミソールストラップ、ワイドなフレアレッグが特徴です。Courtesy of Levi's®メンズでは、ハイブリッドの美学を継承したLevi's® x sacai Denim Jacket が登場。ウィメンズのコンセプ チュア ルなフュージョンをウィメンズの同様のコンセプトを反映したジャケットは、ヴィンテージのLevi's®のボタンをベースに特注でつくられた ゴールド に輝くサンスポットシャン クボタ ンが印象的です。Courtesy of Levi's®Levi's® x sacaiDenim x MatelasseTwill Reversible Blouson は、テーラード仕様の表⾯を裏返すとトラッカージャケットのディテールが現れ、前⽴てには剥き出しのセルビッチ、襟元にはプレミアムグレーのフェルト、さらにsacaiの象徴的なアンカーボタンがあしらわれています。Courtesy of Levi's®Levi's® x sacai Reversible Blouson は、インディゴにブラック、ブルーにカーキのナイロン表地の2つのカラーバリエーションで、sacaiオリジナルの⽣地と、袖のポケットやジッパーなどのユニークなディテールが⽬を惹きます。ブルゾンを裏返すと、フロント中央にプリーツと胸ポケット、袖⼝と裾にsacaiのリブをあしらったTYPE II ジャケットが現れます。Courtesy of Levi's®ユニセックスでは、Levi's® x sacai Denim Pants が登場。ミッドライズで⾰新的な 7 ポケット構造のウルトラワイドのバギー ジーンズ 。伝統的なバックポケットの上にウェルトポケットを加え、⽚側がデニム、もう⽚側がグロ グラン ⽣地のリバーシブルベルトが付属します。Courtesy of Levi's®The Leviʼs® x sacai collection は、⽇本では 5⽉28⽇より sacai 直営店、sacai 公式オンラインストア、その他 sacai 取扱店、及び、リーバイス®公式オンラインストアとリーバイス®ストア京都にて発売を予定しています。* sacai全直営店では、⼊場は抽選制となります。