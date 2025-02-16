¤³¤ì¤ä¤á¤¿¤é¹¤È´¤±¤¿¡ª°Õ³°¤È¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤ëNG¥á¥¤¥¯¤òË«¤á¤é¤ì¥á¥¤¥¯¤Ë¤¹¤ëÊýË¡3Áª
NG1¡¥´é¤È¼ó¤Î¿§¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë
¥á¥¤¥¯Ãæ¤Ï¥¥ì¥¤¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¶À¤ò¸«¤ë¤È´é¤¬Çò¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×·Ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÌÀ¤ë¤¤¿§¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹¥¤àÊý¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÁÛÄê³°¤ËÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´é¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¹¤®¤ë¤È¼ó¤Î¿§¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×·Ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¯¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×·Ï¤Î²½¾Ñ²¼ÃÏ¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤¤´é¤ÎÃæ±û¤òÃæ¿´¤Ë»È¤¦¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤¬Çò¤¯¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤â¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÇö¤¯ÅÉ¤ëÄøÅÙ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¼«ÂÎ¤¬Çò¤¤¤È¤½¤ì¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Å¹þ¤à¤È¡¢´é¤È¼ó¤Î¿§¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´é¤È¼ó¤Î¿§¤Î¶ÌÜ¤ò¤è¤ê¤Ê¤¸¤Þ¤»¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¢¤´²¼¤«¤é¼ó¤Î¾åÉô¤Ë¤«¤±¤ÆÇö¤¯¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×²¼ÃÏ¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¼ó¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¨¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×·Ï¤Î²½¾Ñ²¼ÃÏ¤Ï¡¢¥¨¥¹¥Ý¥¢¡Ö¥Ç¥å¡¼¥é¥¤¥¯¥¸¥§¥í¡¼ ¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥â¡¼¥Ö¡ÊSPF50¡Ü¡¦PA¡Ü¡Ü¡Ü¡¡ÀÇ¹þ3,190±ß¡Ë¡£
²«¤°¤¹¤ß¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢·ì¿§´¶¤â¥×¥é¥¹¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥â¡¼¥Ö·Ï¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ÇÁÀ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥¸¡¼¥É¡¼¥ë¡Ö¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¡×BR-01 ¥â¥«¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÊÀÇ¹þ1,430±ß¡Ë¡£
Ê´¼Á¤¬½À¤é¤«¤¯È©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤à¤¿¤á¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤±¢±Æ¤Ë¤è¤ë¼«Á³¤Ê¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
NG2¡¥¥Ö¥é¥·¤Ë¤È¤Ã¤¿¥Á¡¼¥¯¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÉ¤ë
¥Á¡¼¥¯¤ò¹µ¤¨¤á¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤âÁÛÁü°Ê¾å¤ËÇ»¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Á¡¼¥¯¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ö¥é¥·¤Ë¤È¤Ã¤¿¥Á¡¼¥¯¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Á¡¼¥¯¤ò¥Ö¥é¥·¤Ë¤È¤Ã¤¿¤é¡¢É¬¤º¼ê¤Î¹Ã¤Ë¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ê¤Î¹Ã¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤ÇÈ¯¿§¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢Í¾Ê¬¤Ê¥Á¡¼¥¯¤òÍî¤È¤»¤ë¤¿¤á¡¢ËË¤Ë¤Ä¤¤¹¤®¤ë¤Î¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¹âÈ¯¿§¤Î¥Á¡¼¥¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´¤¯¾¯ÎÌ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤âÇ»¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ê¤Î¹Ã¤Ë°ìÅÙÍî¤È¤¹¤³¤È¤ÇÇö¤¯¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¤·¤ÆÇ»¤µ¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤Î¹Ã¤ÇÍî¤È¤¹ÅÉ¤êÊý¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Á¡¼¥¯¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥ê¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä»Ø¤Ë¤È¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤éÄ¾ÀÜÅÉ¤é¤º¡¢°ìÅÙ¼ê¤Î¹Ã¤Ç¿§¤ß¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Çö¤¯¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¹¤á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤Ü¤«¤»¤ë¤¿¤á¡¢¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä·ì¿§¤Ë¤è¤ë±¢±Æ¤Ç¾®´é¸ú²Ì¤âÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¡¼¥¯¤Ï¡¢¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ö¥Á¡¼¥¯¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¡×01 ¥Õ¥©¥®¡¼¥í¡¼¥º¡ÊÀÇ¹þ550±ß¡Ë¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÊ´¤¬È©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê·ì¿§´¶¤ò½Ð¤»¤ë¥Á¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£¥×¥Á¥×¥é¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¡¢È©¿§¤òÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥í¡¼¥º¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
NG3¡¥¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¤Ç¿°¤Î½Ä¤¸¤ï¤¬°ÌÜÎ©¤Á
2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¯¡¢º£´ü¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤ë¼Á´¶¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ë´¥Áç´¶¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¤¤Á¤ó¤È»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ê¥Ã¥×¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢´¥Áç¤·¤¬¤Á¤ÊÅß¤Ï¡¢ÊÝ¼¾´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¤Ç¤â½Ä¤¸¤ï¤¬ÌÜÎ©¤ÄÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½Ä¤¸¤ï¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤ÈÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿§¤ä¼Á´¶¤âÂ»¤Ê¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½Ä¤¸¤ï¤òÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×²¼ÃÏ¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ã¥×²¼ÃÏ¤òÅÉ¤ë¤È¤¤Ï¡¢½Ä¤¸¤ï¤Ë±è¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½Ä¤ËÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£¤·¤ï¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤ËÅÉ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥Ã¥×²¼ÃÏ¤Ï¡¢M¡¦A¡¦C¡Ö¥×¥ì¥Ã¥×¥×¥é¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÀÇ¹þ3,850±ß¡Ë¡£
¿°¤ä¸ý¸µ¤Î¤·¤ï¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¸«¤»¤ë¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ã¥×ÍÑ²¼ÃÏ¤Ç¡¢¿°¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ã¥×¤Î¿§¤â¤Á¤äÈ¯¿§¥¢¥Ã¥×¤â¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£µ¨¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢KANEBO¡Ö¥ë¡¼¥¸¥å¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ê¡¼¥º¡×B08 Timeless Honor¡ÊÀÇ¹þ4,620±ß¡Ë¡£
¼¾ÅÙ´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç´¥Áç¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢²¼ÃÏ¤Ê¤·¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¤³¤Ê¤ì´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤ªÄ¾¤·Á°¸å¤Î¥á¥¤¥¯¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ªÄ¾¤·Á°¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¯¼çÄ¥¤Î¶¯¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÄ¾¤·¸å¤ÏÈ©¤Î¿§¤ß¤ä·ì¿§´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¤¡¢¿°¤Î½Ä¤¸¤ï¤¬¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¡¢¹¤È´¤±´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£