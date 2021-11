北欧ナンバーワン配信サービスのオリジナルサスペンスドラマ、3カ月連続独占放送・配信決定

北欧サスペンスをはじめ、多彩なオリジナル番組を量産し北欧から世界へと拡大を続けている配信サービスのViaplay。世界各地で高い評価を得ているViaplay製作の名作サスペンスを3カ月にわたり、WOWOWが放送と配信でいち早くお届けする。

Nordic Entertainment Group AB(NENT Group)のViaplay配信サービスは北欧諸国および、エストニア、ラトビア、リトアニアとポーランドで展開されており、2021年には北米、2022年にはオランダ、2023年末までには他の地域でも展開される予定。

2022年1月はWOWOWで放送し好評を得た『ゾウズ・フー・キル』のリブート版最新作『ブラインデッド:ゾウズ・フー・キル』の放送・配信がスタート。さらに、3月までに放送・配信で『ダークネス:ゾウズ・フー・キル』、『THE LAWYER 〜復讐の天秤〜』、『HONOUR 〜因果の絆〜』シーズン1〜2、『刑事ヴィスティング〜殺人鬼の足跡〜』、『陰謀のからくり〜サンデフィヨルドの夜〜』の合計6作品を日本独占初登場でお届けする。

ラインナップは以下の通り。

『ブラインデッド:ゾウズ・フー・キル』

2022年1月2日(日)放送・配信

『ゾウズ・フー・キル』リブート版第2シーズン。プロファイラーのルイーセは 知人に頼まれて連続殺人事件の捜査に協力。捜査担当のカリーナらと共に犯人の心理を読み解き膠着状態だった捜査を前進させていく。捜査を進める間、殺人犯のピーダは息子と二人で暮らしていた。そんな中、偶然が偶然を呼び、ルイーセとピーダの運命は思いがけない形で交わることになる。

2010年制作のオリジナル版『ゾウズ・フー・キル 殺意の深層』全シーズンも配信中。

『THE LAWYER 〜復讐の天秤〜』

2022年2月放送・配信予定

幼い頃に両親を殺された過去を持つ敏腕弁護士のフランクとその妹で麻薬取締官のサラは、両親の死の真相を追い続けていた。ようやく犯罪組織のボスにたどりつき、それぞれの仕事の立場を利用しながら危険な犯罪組織に近づいていくが...。スウェーデンとデンマークを舞台に描かれるスリリングな復讐劇。

『HONOUR 〜因果の絆〜』シーズン1〜2

2022年2月WOWOWオンデマンド限定配信予定

性犯罪被害者の弁護で名を挙げた女性4人の弁護士事務所「ヘーデル」が、売春組織の闇を追う。組織の実態を暴こうとする彼女たちには、世間から隠したい過去があった。本国スウェーデンで大ヒットを記録した極上のサスペンス。

『刑事ヴィスティング〜殺人鬼の足跡〜』

2022年3月放送・配信予定

ノルウェーの小さな町でミイラ化した死体が見つかる。持ち物からアメリカの連続殺人犯の指紋が見つかり、地元警察の刑事ヴィスティングとFBI特別捜査官マギーは協力して極秘捜査することに。マギー役に『マトリックス』のキャリー=アン・モスを迎え、白銀の世界に潜む凶悪な殺人鬼の追跡を描く。

『陰謀のからくり〜サンデフィヨルドの夜〜』

2022年3月WOWOWオンデマンド限定配信

ある日、オーレ・フルテンはフェリーの中の車内で目を覚ます。前夜の記憶はなく、隣には大金が入ったバッグと銃があった。彼は本能的に逃走し、真犯人を捜し始める。次第に犯人の目的と、 彼を取り巻く衝撃の過去が明らかに。ノルウェーとスウェーデンを舞台にしたアクション満載のサスペンススリラー。

『Face to Face-尋問-』

2022年3月放送予定

刑事ビヨンは身元不明と思われた遺体が自身の娘クリスティーナだと気づく。自殺という検視結果に納得できないビヨンは娘の死の真相を暴くため、関係者を一人ずつ訪ねて尋問していくが...。デンマークの豪華俳優陣が登場し、緊張感のある尋問を各話30分で描くスタイリッシュなサスペンスドラマ。WOWOWプレミアで放送したViaplayオリジナル作品第二弾。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ブラインデッド:ゾウズ・フー・キル』(c)2021 Miso Film & Nordic Entertainment Group

『THE LAWYER 〜復讐の天秤〜』(c)AB Svensk Filmindustri 2018

『HONOUR 〜因果の絆〜』(c) Bigster and Viaplay 2019 and Johan Paulin

『刑事ヴィスティング〜殺人鬼の足跡〜』(c) Wisting Production AS, Viaplay, Degeto Film, Ripple World Pictures 2019

『陰謀のからくり〜サンデフィヨルドの夜〜』(c) 2020 Maskineriet AB (Anagram Sweden), Nordic Entertainment Group, Film i Vast & Helsinki-filmi. All rights reserved.

『Face to Face-尋問-』(c)2019, Miso Film, Monovision & Viaplay, All Rights Reserved