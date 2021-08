KONAMIが制作する人気ゲーム最新作『eBASEBALLプロ野球スピリッツ2021 グランドスラム』で、大谷翔平らMLB選手の覚醒データが26日のアップデートで追加されることが19日、分かった。大谷専用の新能力「高速弾」が登場する。



【写真】大谷翔平の覚醒能力「高速弾」で大幅数値アップ

米大リーグ・エンゼルスの大谷は、両リーグトップの39本塁打(18日現在)を記録しており、日本人初の本塁打王が期待される活躍を見せている。その本塁打の特徴に挙げられるのが「打球速度の速さ」だ。担当者は「『高速弾』は強振で芯を捉えると打球速度が上がる能力です。最近の大谷選手の活躍の分析で『打球速度』に着目したものが増えております。我々のほうでも改めて試合を拝見させていただき、今のパラメーター表現だけでは大谷選手の現状の能力を再現できないと判断し、大谷選手に特殊能力を追加いたしました」と明かした。



覚醒データとは選手の現状の活躍と、今後の期待値を予想し設定された能力。これまでNPB選手のみに搭載されていたが今回、MLBでプレーする秋山翔吾、菊池雄星、ダルビッシュ有、筒香嘉智、 前田健太にも追加される。



(よろず~ニュース・松田 和城)