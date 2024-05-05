ちょっと欲しい…。全長は33cm幼児誌『幼稚園』8・9月号に、スカイマークの旅客機をかたどった「超リアル飛行機」のふろくが登場します。スカイマークとコラボした幼児誌付録「おとがなる！スカイマークひこうき スペシャルセット」（画像：スカイマーク）。全長は33cmで、機体にセットされたボタンを押すと、付録のために特別に収録した機内アナウンスやエンジン音が流れる仕組みが備わります。また、機体を開けると、中には