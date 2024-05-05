努力義務化１年昨年４月に努力義務化された自転車のヘルメット着用が浸透していない。普及には地域でばらつきがあり、東京や大阪では１割を下回っている。致命傷を防ぐ効果があり、専門家からは対策の強化を求める声も上がっている。（村上喬亮）致死率２倍近く東京北部のターミナル・北千住駅（足立区）。４月３０日夕、駅前通りを自転車で行き交う親子連れやスーツ姿の人たちのなかにヘルメットを着用している人はほとんど見