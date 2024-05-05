◇パ・リーグ日本ハム6―3オリックス（2024年5月5日京セラD）日本ハムの新庄剛志監督（52）が、打率・083と不振を極める清宮幸太郎内野手（24）の2軍降格を決断した。今季はキャンプイン直前に左足首を負傷し、キャンプはリハビリに費やして開幕2軍スタート。4月19日に初昇格するも、9試合に出場して計24打数2安打で打率・083、2打点、0本塁打と状態が上がっていなかった。4月25日の楽天戦（楽天モバイル）を最後に16打