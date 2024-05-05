成人年齢を引き下げた民法改正に伴う三重県伊賀市の2度目の18歳成人式が4日、市文化会館（西明寺）であり、561人の新成人が参加した。岡本栄市長は18歳成人式の1回目の開催以降「定着した」との認識を示しているが、「定着」に疑問を持つ参加者もいた。晴れ着に黒い液体、墨汁か二十歳の記念式典で複数被害市教育委員会によると、対象者は2005年4月2日〜06年4月1日生まれで一部19歳を含む。参加率は75・10％だった。23年の初