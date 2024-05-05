ＤｅＮＡの三浦大輔監督が５日、５年ぶりに復帰した筒香嘉智外野手について「明日から呼びます。本人とも確認して状態は問題ないとのことです。ハマスタに来ます」と明言。６日のヤクルト戦（横浜）から１軍に合流すると明かした。筒香はここまで２軍で６試合に出場し、１７打数３安打で打率１割７分５厘、２打点。指揮官は１軍の試合前練習中にファームのスタッフと連絡を取りあったようで「ヒットはそんなに出ていないかもし