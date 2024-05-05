５月４日に開催されたラ・リーガの第34節で、久保建英が所属する６位のレアル・ソシエダは、11位のラス・パルマスとホームで対戦。33分にオウンゴールで先制すると、前半アディショナルタイムにシェラルド・ベッカーが追加点を挙げ、２−０で快勝を飾った。そのベッカーに右ウイングのスタメンの座を奪われ、まさかのベンチスタートとなった久保は、なかなかお呼びが掛からず、５枚目の交代カードでようやく投入。83分あたりか