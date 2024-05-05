就職、転職において売り手市場と言われている現在、それでも学歴は必要なのだろうか。埼玉県の20代後半の男性（営業／年収300万円）は、「早稲田大学在学中に起業。その後中退。撤退し、しばらく無職に」と異色の経歴を持つ。学歴は必要だと感じるそうで、後悔を口にした。（文：長田コウ）「（高卒という学歴に）不満というほどではないが、卒業するべきでした」卒業後に起業、撤退した友人は「大手企業に中途で採用」無職になっ