大岩剛監督が率いるU-23日本代表は、カタールで開催されたU-23アジアカップ（パリ五輪アジア最終予選を兼ねる）の決勝でウズベキスタンと対戦し、１−０で勝利。４大会ぶり２度目の優勝を果たした。大会終了後、ブラジルメディア『globo』も大岩ジャパンの戦いぶりを総括。日本通で知られるティアゴ・ボンテンポ記者は、「前世代ほどの才能はないかもしれないが、弾力性と集中力のある守備で、競争力のあるチームであることを