「本当に無趣味は最悪だなと思う」パチンコ依存症で750万円の借金、生活が破綻した男性が思うことキャリコネニュース

34年間パチンコ依存症、生活が破綻した男性の胸中「無趣味は最悪だな」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 「34年約1200万パチンコパチスロ依存症」だと明かした50代前半の男性
  • 消費者金融10社から総額750万円の借金があったが、生活が破綻したという
  • パチンコの代打ちを10年日当1万円で請負い、派遣の仕事をしているそう
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