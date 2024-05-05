ゴールデンウィーク最終日の6日(月)は西日本は雨や雷雨で、局地的に滝のような非常に激しい雨が降るでしょう。Uターンなど車で移動する方も多いと思いますが、道路の冠水に注意。連休明けの7日(火)は強雨エリアが東日本や北日本へ移りそうです。低気圧や前線の影響で大気の状態が非常に不安定ゴールデンウィーク最終日の6日(月)から連休明けの7日(火)は、低気圧が発達しながら日本海から北日本付近へ進むでしょう。低気圧から延び