今回ご紹介するアイテムはキャンドゥの330円商品。実はコレ、お値段以上の価値があるんです！ちょっといびつな形で不思議ですが、一体どんなふうに使うのでしょうか？フリルのようなリボンのような装飾…？よく見ると、布がフリルのようにダブついていて不思議な見た目ですよね。でもこれがあれば、夏を快適に過ごせるんです！カチューシャサンバイザーでした！なんとこれ、わずか30秒でサンバイザーに早変わりするカチューシャな