「子育てのために、マイホームを買おう」【漫画】子ども部屋のかわりに…「シーズー専用ルーム」は作りましたよ？（全編を読む）家を購入するきっかけとして、子どもができたことや、子どもが成長してきたことをあげる方はたくさんいらっしゃいますね。子どもがのびのびと過ごせる空間や、子ども部屋を用意してあげたいとの思いから、マイホームを取得するケースは少なくありません。その一方で「子育て世帯だけれども、あえて子ど