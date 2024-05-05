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「パパを切りつけた」23歳男を殺人未遂の疑いで逮捕 父は頭の骨を折る重傷

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 北海道・斜里警察署は23歳の男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕した
  • 自宅で61歳の父親の頭を包丁で切りつけ殺害しようとした疑いがもたれている
  • 父親は左側頭部に切り傷を負ったほか、頭の骨を折る重傷だという
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