◆西武―ソフトバンク（5日、ベルーナドーム）モデルで俳優の細川愛倫（あいりん）が試合前の始球式を務め、わずか4カ月での夢実現に驚きを口にした。父は西武やソフトバンクなどで捕手として活躍した細川亨さん。幼少期にバックネット裏から父のプレーする背中を見てきた愛倫は、1月に西スポWEB OTTO！のインタビューで「始球式に出たい」と熱望。弟の旺輝さんと投球練習をする動画も載せていた。その話を知った関係者から