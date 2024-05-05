日本からトルコへ出かける人が増えている。円安と物価高の影響で欧米諸国などへの出国者数は伸び悩む一方、トルコの通貨リラに対しては円高傾向が続いており、「お得感」が感じられる数少ない旅行先となっているためだ。コロナ禍で落ち込んだ国内から海外への出国者数は、もとの水準にまだ戻っていない。法務省が4月に発表した3月の日本人出国者数（速報値）は、コロナ禍前の2019年同月比63%の約121万9千人にとどまる。背景