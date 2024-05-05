北朝鮮当局が最近、「韓国ドラマを見たり流布したりしても、正直に告白すれば許す」というキャンペーンを展開しているとFNNプライムオンラインは先月末に報じた。 しかし、北朝鮮国民がこうした「甘い誘い」に、易々と乗るとは思えない。当局の場当たり的なやり方に、散々痛い目に遭わされてきたからだ。実際、本来なら軽い処罰で済みそうな罪に対し、突然、死刑判決が下される例もあるのだ。 韓国との境界線に近い黄海