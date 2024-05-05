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大谷翔平が6戦ぶり8号 日本生まれ選手のドジャース最多本塁打更新

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大谷翔平が現地時間4日のブレーブス戦に「2番・DH」で先発出場した
  • 第2打席で出場6試合ぶりの一発となる今季8号を放った
  • 日本生まれのドジャース最多本塁打記録を更新している
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