Image: G-SHOCK G-SHOCKマンガになった!? 腕時計は厚みがあって立体的なガジェットですが、アイデア次第では紙に描いたマンガのようになり、パっと見はフラットな2Dみたいに錯覚してしまいます。「マンガ・テーマ」シリーズ誕生G-SHOCKの「GA-2100MNG-7AJR」と「GA-2100MNG-2AJR」は、日本のマンガを意識して生まれた「MANGA THEME」シリーズ。ベゼルやバンドはインクペンで描いたような縁