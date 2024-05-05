エンリケ・ヘルナンデスが語る大谷「個性が表にすごく出ている」ドジャース大谷翔平投手は移籍1年目で、同僚選手から全幅の信頼を得ている。ポッドキャスト番組に出演したエンリケ・ヘルナンデス外野手は3月の韓国遠征に触れ、元通訳の水原一平容疑者がチームを離れた後に心を開くようになったとし、「実は面白いヤツ」と語っている。プエルトリコ出身の32歳は、昨年途中にドジャースに加入したユーティリティ。地元ラジオ局「