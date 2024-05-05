なぜ隣に駐めるの？ 「トナラー」が発生する理由とは駐車場で他のスペースが空いているにもかかわらず隣に駐車してくる「トナラー」に対し、SNS上では不満の声が多く聞かれます。 では、このトナラー問題はなぜ発生するのでしょうか。話題となる「トナラー問題」 なぜ隣に駐めるのか？（画像はイメージ）駐車場や電車、飲食店などで、周囲のスペースが空いているにもかかわらず隣に駐車したり座ったりする人のことを「トナ