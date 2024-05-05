「ドジャース−ブレーブス」（３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平選手が「２番・指名打者」で出場することが発表された。７本塁打は沖縄生まれのロバーツ監督が持つ球団の日本出身選手最多通算本塁打記録に並んでおり、４月２６日のブルージェイズ戦以来、６戦ぶりの一発で記録更新に期待がかかる。大谷はここまで３３試合に出場し、打率・３３６、７本塁打、２０打点、７盗塁、ＯＰＳ１・０１７。前日の同カードは１