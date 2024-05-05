日本国内540万社の企業情報を網羅した日本最大級の営業データベース『SalesNow DB』を運営する株式会社SalesNow（東京都渋谷区）は、このほど「上場企業における人材業界平均年収ランキングTOP10」を発表しました。その結果、平均年収が最も高かった企業は、総合的な人材派遣サービス事業などを手掛ける「株式会社リクルートホールディングス」（1138.9万円）となりました。【写真】人材サービス業界年収ランキングランキングは、2