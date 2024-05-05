ジャッジがキャリア初の退場に…ストライク判定に不満■ヤンキース 5ー3 タイガース（日本時間5日・ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が4日（日本時間5日）、本拠地で行われたタイガース戦でキャリア初の退場となった。見逃し三振の判定に不満をあらわにし、球審から退場を宣告された。5-3と2点リードの7回、1死走者なしの場面でカウント3-2からの7球目、外角への一投がストライクと判定されて三振となった