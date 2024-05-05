お笑いトリオ、パンサー尾形貴弘（47）の妻尾形あいさんが5日までに自身のブログを更新。小学1年生になった娘の「お小遣い事情」について夫とのやりとりなどを明かし、大きな反響を呼んでいる。あいさんは「小学校に入って、さくちゃんにはお財布を買ってあげました。『お金の使い方』を覚えて欲しくて、例えば、出かけても、ガチャガチャやりたーい！お菓子買いたーい！！なんて時には自分のお財布で買ってみたら！と言いなが