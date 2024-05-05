「本はどこで買えるんですか」短い動画が投稿されるSNS「TikTok」で小説の紹介を続けているある男性のところには、本の感想だけでなく、次のような質問が届くことがあるという（※１）。「本はどこで買えるんですか」「非常識」な質問である。だが、日本社会の知的資源の格差を念頭に置くと、必ずしもそうは言い切れないことが見えてくる。まず、そもそも読書は一般的な習慣ではまったくない。読書習慣に関する調査は非学術的なも