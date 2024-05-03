妻が自分の不倫相手の自動車にGPSをつけたが違法ではないのか──。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。相談者は自分の不倫をとがめるためにここまでするのかと驚いたといいます。妻に問いただしたところ、「あなたが仕事の出張と偽って不倫相手と旅行した時に、行き先を知るために付けた」との返事が。妻は探偵も雇っていたといい、「不倫の証拠集め」に熱心だったようです。「夫の不倫相手とはいえ、他人の車にGPSを