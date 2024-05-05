美久は大学時代の後輩・駿と結婚。当時から駿は美久にべったりで、依存的な傾向がありましたが、結婚後はますますエスカレート。一人で何もできず、美久が女子会に誘われれば「連れていって」と言い出す始末。そんな駿に対してモヤモヤする日々が続き…■夫は一人でランチもできない!?仕事が終わらず、美久が「先に寝ていて」と言えば、「美久ちゃんが寝るまで僕も寝な〜い」という駿。そんなある日、美久の大学時代の友人たちから