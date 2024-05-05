中国・広西チワン族自治区で4月20日、雨でぬれないように傘を差す子犬の様子が映像に収められていた。子犬は屋根のある場所まで戻ると傘を下ろし、飼い主に返していた。風が吹く様子もないのに、ひとりでに動く傘中国・広西チワン族自治区で4月20日、雨の中、ひとりでに動く傘の映像が撮影された。風が吹いている様子はないが、なぜ傘は動いているのだろうか。傘を引っ張っていたのは子犬。持ち手のひもを器用にくわえ、雨でぬれな