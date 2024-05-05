マッチングアプリの利用が広がる中、「気軽な出会い」を悪用したトラブルは急増している。大阪市では「獣医」を名乗る男性（52）が、アプリで知り合った「パパ活」目的の女性たちから言葉巧みに現金をだまし取る事件が起きた。専門家は「必要以上の警戒心を持って」と呼び掛ける。待ち合わせは動物園前パパ活女性を狙った「獣医・松本」の正体三菱UFJリサーチ＆コンサルティングが2021年に実施した調査では、20〜40代のマッ