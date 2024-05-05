トルコで、アパートのバルコニーからタイヤが落下し、路上の女性に直撃する事故が起きた。女性が軽いけがをしたほか、2台の車にも被害が出た。痛みに耐えかねる女性…タイヤが直撃トルコの街で目撃されたのは、タイヤが降ってくる瞬間だ。降ってきたタイヤは5つで、車のボンネットに直撃して弾み、そのうちの一つが、女性の足に当たった。女性は痛みに耐えかねたのか、路上の荷物によりかかった。5つのタイヤはどこから来たのか。