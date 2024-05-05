唐十郎さん読売新聞オンライン

劇作家・演出家の唐十郎さん死去、84歳 アングラ小劇場運動を先導

by ライブドアニュース編集部

  • 作家・演出家の唐十郎さんが4日、急性硬膜下血腫のため84歳で亡くなった
  • 「ベンガルの虎」などテント劇場で時代を挑発し、日本の演劇界をリード
  • 小説家としては1983年に「佐川君からの手紙」で芥川賞を受賞した
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