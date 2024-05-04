あっという間に首位から5位まで陥落した中日・立浪和義監督（写真・時事通信）5月3日のヤクルト戦に敗れ、3連敗で5位に転落した中日ドラゴンズ。4月に「8年ぶりの単独首位」に立ったにもかかわらず、1カ月もしないうちに5位に転落したことで、Xでは「立浪監督」がトレンド入り。2022、2023年と最下位に沈んだ過去2シーズン同様、立浪和義監督への不満の声が噴出している。「4月13日の時点では、4年ぶりとなる6連勝で首位をキープ