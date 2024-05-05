5日午後4時半ごろJR京都駅で不審な荷物が見つかりました。警察などが確認したところ、不審物でないことがわかったということです。警察などによりますと5日午後4時半ごろJR京都駅の駅員から「不審なリュックサックがある」と通報がありました。警察によりますとJR湖西線の車内の網棚に置かれていたリュックサックを乗客が見つけ、列車の乗務員に手渡したところ外側に「四塩化一黄酸」と書かれていたということです。列車が