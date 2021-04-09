¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤â¥À¥µ¤¯¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Ý½Ñ¡×¤¬¤³¤ì¤À¡ª ²ÄÆÉÀ¥Ê¥·¡¢Åý°ì´¶¥Ê¥·¡¢¾ðÊóÎÌ¤¬½ÂÂÚ¤·¤¿ºÇ°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤è
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥à¥Àµ»½ÑÉô / Yoidea¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿¡Ø¡ÚÃ¯¤â¶µ¤¨¤Ê¤¤¡Û¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥À¥µ¤¯¤¹¤ë4¤Ä¤ÎÊýË¡¡Ù¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÅê¹ÆÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
ÀëÅÁ¤ä¹¹ðÍÑ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼»ñÎÁ¤ò¥À¥µ¤¯¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊ¸»ú¤À¤±¤Ç¤â¥À¥µ¤¯¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò4¤ÄÁª¤ó¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¹¥¥ë¤ÏÈÑ¤ï¤·¤¤»Å»ö¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ¯¤â¶µ¤¨¤Ê¤¤¡Û¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥À¥µ¤¯¤¹¤ë4¤Ä¤ÎÊýË¡
¡¡¥é¥à¥Àµ»½ÑÉô / Yoidea ¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â¡Ø¡ÚÃ¯¤â¶µ¤¨¤Ê¤¤¡Û¥À¥µ¤¤¥¹¥é¥¤¥É¤òºî¤ëÊýË¡7Áª¡Ù¤Ç¡¢¥À¥µ¤¤¥Ñ¥ï¥Ý¤òºî¤ëÊýË¡¤ò»ØÆî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥À¥µ¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÇºà¤Ï¤³¤Á¤é¡£³Ø½¬½Î¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ä¡Ä¤É¤³¤«¤Ç¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¡¢¤¿¤Ã¤¿4¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥À¥µ¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡´ñÈ´¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È
¡¡ÁÇºà¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢»ä¤¬¿®Âç¤Ë!?¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌÀÄ«ÂÎ¡£ÃÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥À¥µ¤µ¤òµá¤á¤ÆÁÏ±Ñ³Ñ¥Ý¥Ã¥×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¤É¤³¤«¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤³¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¡¢»È¤¤¤¹¤®¤ë¤Èµ¤¤ÎÈ´¤±¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®¤µ¤ÊÊ¸»ú¤òÌÀÄ«ÂÎ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÄÆÉÀ¤Î°¤µ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¸«½Ð¤·¤Î²á¾êÁõ¾þ
¡¡²á¾ê¤ÊÁõ¾þ¤Ï¥À¥µ¤µ¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£½é´üÀßÄê¤Ë¤¢¤ëÁõ¾þ¤ò»È¤Ã¤Æ¥À¥µ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò»è¤·¤¿¤ê¡¢Ê¬´ôÅÀ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¿§¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¸»ú¤ËÎØ³Ô¤ò¤Ä¤±¤Æ3D²óÅ¾¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹¤Ë¶Ä¡¹¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇØ·Ê¤òÇò¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁõ¾þÊ¸»ú¤Î¥ä¥Ð¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¶Ë¤á¤Ä¤±¤ËÊ¸»ú¤òÊÑ·Á¤µ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¡ÖµÕ¤Ë¿·¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¬Åö¤ËÁª¤Ö¤È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ÇÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Þ¤¹¡£¸½¼ÂÅª¤Ê¥À¥µ¤¤¸«½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÇÛÃÖ¤ÈÂç¤¤µ
¡¡¥¸¥ã¥ó¥×Î¨¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¸»ú¥µ¥¤¥º¤ÎÈæÎ¨¤òÄã¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï7:5¤Î¸«¤ä¤¹¤¤ÈæÎ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥×Î¨¤ò1:1¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂÎ²¿¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤¤Þ¤¹¡ª ¹Ô´Ö¤ò¶¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÊÃÊ¤ËÆÉ¤ß¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊ¸»úÇÛÃÖ¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤Æ¡¢Ææ¤Î¶¯Ä´¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í×ÅÀ¤òÍý²ò¤·¤Å¤é¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Åý°ì´¶¤Î¤Ê¤¤¥·¥§¥¤¥×
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥À¥µ¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Ê¸»ú¤ò°Ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÈ¡Ê¥·¥§¥¤¥×¡Ë¤Ï¡¢Åý°ì´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æº¤¤ê¤â¤Î¡£»ÙÎ¥ÌÇÎö¤Ê¥·¥§¥¤¥×¤ØÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ä¹Êý·Á¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥§¥¤¥×¤ò¡Ö¿á¤½Ð¤·¡×¤ä¡ÖÇúÈ¯¡×¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÇúÈ¯¡×¤âÈùÌ¯¤Ë·Á¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢Åý°ì´¶¤ò²óÈò¡£
¡¡¥·¥§¥¤¥×Æâ¤Î¿§¤ÎÅý°ì´¶¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¿§¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤«¤â»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¹¤ËÇØ·ÊÁõ¾þ¤âÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£ÇØ·ÊÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÎÌ®Íí¤â¤Ê¤¯¾ðÊóÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¡¿ë¤Ë¥À¥µ¤¤¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£¸Ø¤é¤·¤²¤ÊBGM¤¬Î®¤ì¡¢º£¤¹¤°¥À¥µ¤¤¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Å¤¯¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤ÏMicrosoft Office¤ÎPowerPoint¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢WPS Office¤Ç¤âºîÀ®²ÄÇ½¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ó¤ÈMicrosoft Office¤è¤ê¤âÄã²Á³Ê¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÊÁ°²ó¤Î¥Ñ¥ï¥Ý¤Î¡ËÂ³ÊÔ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Ê¤Î¤«¡¢²¼¤Ê¤Î¤«
¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤Èµö¤»¤ë
¥Ç¥¶¥¤¥ó»Í¸¶Â§¤òÇË²õ¤»¤è